Três homens são presos e 11 cabras roubadas são recuperadas em Viçosa do Ceará

Três homens foram presos em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 8 de março, por roubo de caprinos no município de Viçosa do Ceará, há 360,5 km de Fortaleza. Na ocasião, 11 animais que estavam dentro de dois veículos foram resgatados.

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi acionada após o roubo, que aconteceu na região de Paula Pessoa. Segundo a PM, as cabras foram encontradas durante a abordagem do carro onde estavam os suspeitos.

Além do veículo abordado inicialmente, os policiais também encontraram outros dois veículos de apoio, onde mais animais estavam amontoados.

Os três suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de Camocim, onde foram realizados os procedimentos para o crime de roubo.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Camocim: (88) 3621-6475

