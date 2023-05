PM prende homem suspeito de atropelar e matar uma pessoa em Viçosa do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, nessa segunda-feira, 1º, um homem suspeito de atropelar e matar uma pessoa no município de Viçosa do Ceará.

Após receber atendimento médico em uma unidade de saúde, ele foi levado para a Delegacia Regional de Tianguá. E foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio doloso, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

A vítima, que ainda não foi identificada, foi atingida por um veículo, na localidade de Sítio Oiticicas. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Outras duas pessoas também foram atingidas, mas tiveram ferimentos leves.

