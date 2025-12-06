Motorista em carro desgovernado invade casas após matar mulheres

As vítimas, identificadas como Tamira Pinho, de 25 anos, e Maria Eduarda, de 23 anos, morreram ainda no local / Crédito: Reprodução / Redes sociais

Duas mulheres foram atropeladas e mortas na madrugada deste sábado, 6, na BR-230, na zona urbana no município de Várzea Alegre, localizado a 380,96 km de Fortaleza, na região do Cariri. O atropelamento aconteceu após o motorista de um Fiat Strada branco perder o controle do veículo e sair da pista. Em seguida, o carro invadiu duas casas às margens da rodovia. Ainda não há informações de feridos nas residências.