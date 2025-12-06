Motorista em carro desgovernado invade casas após matar mulheres

Motorista em carro desgovernado invade casas após atropelar e matar duas mulheres em Várzea AlegreAs vítimas, identificadas como Tamira Pinho, de 25 anos, e Maria Eduarda, de 23 anos, morreram ainda no local. O motorista fugiu sem prestar socorro
Duas mulheres foram atropeladas e mortas na madrugada deste sábado, 6, na BR-230, na zona urbana no município de Várzea Alegre, localizado a 380,96 km de Fortaleza, na região do Cariri.
O atropelamento aconteceu após o motorista de um Fiat Strada branco perder o controle do veículo e sair da pista. Em seguida, o carro invadiu duas casas às margens da rodovia. Ainda não há informações de feridos nas residências.
As vítimas fatais, identificadas como Tamira Pinho, de 25 anos, e Maria Eduarda, de 23 anos, morreram ainda no local. O motorista fugiu sem prestar socorro.
Nas redes sociais, o prefeito de Várzea Alegre, Flavio Filho (MDB), lamentou o ocorrido. “Registramos com tristeza o falecimento das jovens Tamira Pinho e Maria Eduarda, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido em nossa cidade. Neste momento difícil, expressamos nossa solidariedade às famílias e amigos, desejando serenidade e apoio para enfrentarem a perda”, escreveu.
“Que as histórias, convivências e gestos que marcaram suas vidas permaneçam como lembranças guardadas por todos que as conheceram”, finaliza a nota de pesar.
O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) para apurar as circunstâncias da ocorrência. A matéria seria atualizada após o retorno da pasta.