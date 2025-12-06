Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motorista em carro desgovernado invade casas após matar mulheres

Motorista em carro desgovernado invade casas após atropelar e matar duas mulheres em Várzea Alegre

As vítimas, identificadas como Tamira Pinho, de 25 anos, e Maria Eduarda, de 23 anos, morreram ainda no local. O motorista fugiu sem prestar socorro
Atualizado às Autor Gabriele Félix
Autor
Gabriele Félix Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Duas mulheres foram atropeladas e mortas na madrugada deste sábado, 6, na BR-230, na zona urbana no município de Várzea Alegre, localizado a 380,96 km de Fortaleza, na região do Cariri.

O atropelamento aconteceu após o motorista de um Fiat Strada branco perder o controle do veículo e sair da pista. Em seguida, o carro invadiu duas casas às margens da rodovia. Ainda não há informações de feridos nas residências.

As vítimas fatais, identificadas como Tamira Pinho, de 25 anos, e Maria Eduarda, de 23 anos, morreram ainda no local. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Leia mais

Nas redes sociais, o prefeito de Várzea Alegre, Flavio Filho (MDB), lamentou o ocorrido. “Registramos com tristeza o falecimento das jovens Tamira Pinho e Maria Eduarda, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido em nossa cidade. Neste momento difícil, expressamos nossa solidariedade às famílias e amigos, desejando serenidade e apoio para enfrentarem a perda”, escreveu.

“Que as histórias, convivências e gestos que marcaram suas vidas permaneçam como lembranças guardadas por todos que as conheceram”, finaliza a nota de pesar.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) para apurar as circunstâncias da ocorrência. A matéria seria atualizada após o retorno da pasta.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar