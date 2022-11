Várzea Alegre: PM resgata aves silvestres e apreende arma

Ação aconteceu na terça-feira, 15, com o salvamento de 31 aves de duas espécies; no local, policiais também apreenderam espingarda e cartuchos de munição

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou na última terça-feira, 15, a apreensão de aves silvestres. A ação aconteceu na cidade de Várzea Alegre, no Cariri.

Os policiais receberam a denúncia de que um homem estaria com uma criação de animais silvestres, e foram ao local investigar. Na residência, foram encontrados 31 pássaros.

Destes, 28 são marrecos, e três são jacus. No local, também foi encontrada uma espingarda e 16 cartuchos de munição. A polícia não informou se houve prisão.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os animais foram resgatados e encaminhados a uma ONG que acolhe animais para devolução à natureza. A arma foi apreendida e levada à Delegacia Regional de Iguatu, onde o caso está sendo investigado.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Aquiraz: suspeito de envolvimento em homicídio é preso em flagrante

Homem é preso por importunação sexual em Sobral

IFCE: encontro de acessibilidade acontece no campus Paracuru

Irmãs lançam livro sobre educação inclusiva na Bienal do Livro do Ceará

Instituto Federal do Ceará oferta 119 vagas para cursos técnicos em nível médio

Monkeypox: resultados de testes podem ser consultados em plataforma online no CE

Sisu 2023: IFCE ofertará 3.383 vagas para seleção

Distribuição de medicamento para Covid-19 tem início no Ceará

Tags