IFCE: encontro de acessibilidade acontece no campus Paracuru

De 23 a 25 de novembro, acontece no campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) de Paracuru o VIII Encontro de Núcleos de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, os NAPNEs, que reunirá os núcleos de diversos campi do IFCE.

O evento que tem como tema “Não somos especiais, somos pessoas: o lugar do NAPNE na luta anticapacitista”, contará com palestras, exposições, grupos de trabalho, vivências e apresentações culturais, discutindo o papel social dos Núcleos na instituição e na luta por inclusão de pessoas com deficiência.

Anualmente realizado, o Encontro de NAPNEs é sediado em diferentes campi do Instituto, seguindo a proposta de ser itinerante.

O credenciamento acontece no próximo dia 23, das 13 às 14 horas, no auditório do campus de Paracuru. Às 14 horas, acontece a abertura oficial do evento seguida da apresentação artística da Escola de Dança de Paracuru. Às 15 horas, o coordenador do NAPNE do campus de Iguatu, Ricardo Mota, ministra a palestra “Capacitismo: como enfrentar no âmbito do IFCE?”.

O primeiro dia conta também com exposições de galeria de arte, tour sobre projetos de extensão do campus que recebe o evento e visitas guiadas pelo campus.

No segundo dia, a partir das 8 horas, os Grupos de Trabalhos promovem discussão sobre avaliação, adaptação curricular no IFCE, atualização do Núcleo de Acessibilidade, políticas de acessibilidade e intérprete de libras. Às 10h30min, acontece uma roda de conversa com ex-alunos PCDs sobre práticas inclusivas.

Na sexta-feira, 25, o último dia do evento inicia com a apresentação artística “É preciso saber viver”, com estudantes do campus de Paracuru, seguido de apresentações das ações do NAPNE e a apresentação em vídeo das ações de outros núcleos do instituto a partir das 8 horas.

Às 9 horas, é realizada a apresentação do resultados dos Grupos de trabalho e às 10h30min, por meio de votação, será escolhida a sede do evento NAPNE 2023, a avaliação e encerramento do evento com a palavra da coordenação.

Os participantes do evento recebem certificado pela presença. A quem interessar, a pré-inscrição ainda pode ser feita pelo site, por onde a programação do evento pode ser conferida.



