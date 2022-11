Sisu 2023: IFCE ofertará 3.383 vagas para seleção

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) divulgou sua adesão ao Sistema de Seleção Unificado (Sisu), na edição 2023.1. A instituição vai ofertar 3.383 vagas em 100 cursos de graduação, divididos em 29 campus pelo Ceará.

As vagas contemplam as unidades das cidades de Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Caucaia, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Paracuru, Quixadá, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim.

Os estudantes podem concorrer a vagas em cursos como Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Física, Mecatrônica Industrial, Música, Redes de Computadores, Teatro e outros. As inscrições para o Sisu 2023.1 acontecem entre os dias 15 e 18 de fevereiro do ano que vem, pelo site do Sistema de Seleção Unificada.

Para saber detalhes sobre as vagas ofertadas por unidade, basta acessar o termo de adesão do IFCE ao Sisu 2023.1



