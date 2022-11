Instituto Federal do Ceará oferta 119 vagas para cursos técnicos em nível médio

As unidades do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Acaraú e em Paracuru divulgaram Processo Seletivo Complementar para cursos técnicos de nível médio. Serão ofertadas 119 vagas para alunos que já concluíram o ensino médio.

A seleção acontece em fase única, sendo esta a análise do histórico escolar, e não será cobrada taxa de inscrição. Já as inscrições são divididas em duas fases, na primeira os candidatos devem preencher o formulário eletrônico pelo portal Q-Seleção , entre os dias 21 e 30 de novembro.

Na última etapa, o candidato deverá entregar a documentação exigida no edital no campus de interesse até o dia primeiro de dezembro. Para mais informações, basta acessar a página do processo seletivo.



Serviço



Cursos ofertados pelo IFCE nos Campi de Acaraú e Paracuru

Acaraú

- Eventos: noturno - 25 vagas

- Meio Ambiente: matutino - 23 vagas

- Restaurante e Bar: matutino - 30 vagas

Paracuru

- Meio Ambiente: matutino - 27 vagas

- Redes de Computadores: matutino - 14 vagas



