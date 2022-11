Monkeypox: resultados de testes podem ser consultados em plataforma online no CE

Conclusão da análise é divulgada após 24 horas do recebimento da testagem, no Saúde Digital, plataforma online da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa)

No Ceará, quem realiza o teste para saber se está com a Monkeypox (varíola dos macacos) agora pode ter acesso ao resultado por meio do Saúde Digital, plataforma online da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Conforme pasta, conclusão da análise, feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), é divulgada após 24 horas do recebimento da testagem.

De acordo com órgão de saúde, a disponibilidade do serviço na plataforma digital permite que pacientes tenham acesso aos resultados de forma mais rápida, promovendo uma "maior resolutividade". A ideia é que cada pessoa tenha "acesso direto" ao resultado de sua testagem, sem "burocratização".

Para verificar o serviço, basta acessar o site do Saúde Digital, no link: https://digital.saude.ce.gov.br/, e consultar o botão "Resultados de Exames Monkeypox". Plataforma vai solicitar alguns dados, como o Comprovante de Pessoa Física (CPF), data de nascimento e nome da mãe, e em seguida vai divulgar o diagnóstico.

De acordo com a secretária executiva de Vigilância em Saúde da Sesa, Sarah Mendes D’Angelo, "desde o começo de setembro essa sistematização de fornecimento dos laudos laboratoriais vindos do Lacen via plataforma da Sesa foi iniciada".

Casos de Monkeypox no Ceará

O primeiro caso de Monkeypox no Ceará foi registrado em junho deste ano, há cerca de cinco meses. Na ocasião, o paciente foi um homem de 35 anos, residente da Capital cearense e com histórico de deslocamento recente para São Paulo e Rio de Janeiro, onde o vírus já circulava.



De lá pra cá então o índice aumentou no Estado e o vírus já foi identificado em mulheres e em crianças. Até às 16h15min desta quinta-feira, 17, o Ceará registrava 487 casos da doença, 1676 notificações e 153 casos suspeitos. Dados são da plataforma IntegraSUS, da Sesa.

Ainda conforme monitoramento, os pacientes infectados apresentam sintomas como: erupção cutânea, febre, cefaleia, astenia fraqueza, dor muscular, lesão genital, adenomegalia, dor de garganta, linfadenopatia e dor nas costas.

Para combater o avanço da doença em todo o Brasil, o Ministério da Saúde (MS) recebeu o primeiro lote de vacinas contra a Monkeypox em outubro último. Na ocasião, foram adquiridas cerca de 50 mil doses via fundo rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

