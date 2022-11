Homem é preso por importunação sexual em Sobral

A Polícia Civil do Ceará prendeu em flagrante um homem suspeito de importunação sexual contra uma mulher no centro de Sobral, a 234,8 quilômetros de Fortaleza. A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira, 17, logo após o crime ser registrado por uma câmera de segurança.



A vítima estava em seu local de trabalho quando sofreu importunação sexual do suspeito que passava pela calçada do estabelecimento.

Na Delegacia Municipal de Sobral, foi registrado um Boletim de Ocorrência, e por meio das imagens da câmera de segurança, Sebastião Felipe Carneiro Siqueira, 30, foi identificado como o autor do crime.



Felipe foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher onde foi autuado por importunação sexual. Com os procedimentos feitos, o suspeito foi conduzido a uma unidade penitenciária, onde está a disposição da Justiça.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral : (88) 3677-4282



