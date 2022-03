Defesa Civil realiza ações de recuperação em Cedro e Várzea Alegre após rompimento de barragens

Após a barragem de um açude na localidade de Catolé, no município de Cedro, a 387.3 KM de Fortaleza, se romper na madrugada desse domingo, 13, a Defesa Civil tem atuado na Cidade para atenuar os problemas e transtornos causados aos moradores da região. Segundo o órgão, as chuvas cessaram e agora as ações realizadas estão voltadas para recuperação, com planos de contingência sendo executados.

No sábado, 12, em Várzea Alegre, também houve inundações após uma barragem estourar. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, algumas famílias foram retiradas do local e levadas para a casa de parentes. A Defesa Civil monitora a situação do Açude do Sítio de Caraíbas, o reservatório será avaliado ainda hoje pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH).

Estima-se que haja cerca de 700 famílias nas proximidades da localidade de Várzea Alegre, onde ações para um possível resgate já foram planejadas. Estas famílias não foram atingidas pelo rompimento da barragem. As medidas de prevenção estão sendo tomadas em razão de planos de mitigação, preparação, resposta e recuperação.

Segundo a Defesa Civil, tanto em Cedro como em Várzea Alegre têm sido feitas ações de contingência para que a população sofra o menos possível e para que todos estejam seguros nas suas residências o quanto antes.

