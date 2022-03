Ex-primeira-dama Natália Herculano irá se filiar ao PSDB nesta segunda

Ex-primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano irá se filiar ao PSDB. Ela já havia informado ao O POVO que é pré-candidata a deputada estadual e firmará o novo vínculo partidário nesta segunda-feira, 21, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Ele troca o PSB pela sigla tucana.

O senador Tasso Jereissati (PSDB) estará na Casa para a filiação de Chiquinho Feitosa, seu suplente no Senado Federal. Feitosa assume o lugar de Luiz Pontes como dirigente do partido no Ceará. Ele travou disputa com Capitão Wagner (UB) pelo comando do União Brasil no Ceará, resultado da fusão de DEM e PSL. A legenda ficou com o pré-candidato ao governo estadual da oposição.

Natália é engajada em ações favoráveis ao movimento LGBTQIA+, à igualdade de gênero, ao fim da violência contra a mulher e os animais. Na Assembleia Legislativa, a ex-companheira do atual prefeito, José Sarto (PDT), desenvolveu atividades nesta direção.

É dada como certa a presença do PSDB na aliança liderada pelo PDT no Ceará. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissati, apartados em 2010, retomaram a amizade em 2019. O PSDB apoiou José Sarto à Prefeitura de Fortaleza, em 2020.

