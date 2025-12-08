Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça decreta prisão de homem que esfaqueou esposa puérpera em Uruburetama

O acusado atacou a vítima na frente da filha de sete anos e depois, correu armado, com duas facas, em direção à unidade de saúde onde ela era socorrida 
A Justiça do Ceará converteu, em preventiva, a prisão em flagrante de Francisco José da Costa Gomes, acusado de tentativa de feminicídio no município de Uruburetama, no interior do Estado. A decisão foi proferida nesta segunda-feira, 8. 

O crime ocorreu nesse domingo, 7. Segundo os autos do processo, Francisco esfaqueou a companheira dentro da própria casa. A vítima estava em período de puerpério (fase logo após o parto) e foi agredida na presença da filha, uma criança de apenas sete anos.

LEIA MAIS | Mulheres lotam a praia de Iracema em manifestação contra feminicídio 

PMs flagraram homem correndo em direção ao hospital armado com duas facas 

A decisão judicial aponta a persistência do acusado em matar a mulher. Após a vítima ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de Uruburetama, Francisco foi atrás dela.

Policiais militares que atendiam à ocorrência flagraram o momento em que o homem corria em direção à unidade de saúde portando duas facas.

Conforme o documento obtido pelo O POVO, ao receber voz de prisão, Francisco desobedeceu e partiu para cima da composição policial. Para conter o agressor, os agentes efetuaram um disparo de arma de fogo, que atingiu a perna do suspeito.

O magistrado destacou a periculosidade do agente. "Há notícia de que o autuado, após a agressão inicial, teria se dirigido ao hospital para onde a vítima fora socorrida, aparentemente com o intuito de consumar o delito, o que evidencia elevado grau de obstinação criminosa e desprezo pela vida humana", escreveu o juiz. 

O documento ressalta o risco à ordem pública e a necessidade de proteger a integridade física da vítima e da criança.

Tanto a vítima quanto o agressor estão hospitalizados, sendo a mulher transferida para outra unidade hospitalar. O POVO opta por não divulgar o nome do hospital por questões de segurança. 

Já Francisco José, está sob custódia policial no Hospital Municipal de Uruburetama tratando o ferimento na perna. Após receber alta, ele será encaminhado a um presídio.

A Justiça também determinou medidas protetivas de urgência, proibindo qualquer contato do preso com a esposa e a filha.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101-0181 (áudios, vídeos e fotos)

Site: e-denúncia

Delegacia Municipal de Uruburetama: (85) 3352-1253

