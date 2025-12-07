Mulher é esfaqueada e agressor vai ao hospital tentar consumar crime em Uruburetama

Mulher é esfaqueada e agressor vai ao hospital tentar consumar crime em UruburetamaSuspeito tentou agredir os policiais militares que atuavam para contê-lo. Ele foi contido em frente à unidade de saúde pela PMCE, após os agentes dispararem contra suas pernas
Uma mulher foi lesionada com golpes de faca na manhã deste domingo, 7, no município de Uruburetama, a 103,07 quilômetros de Fortaleza, e socorrida para o Hospital Municipal. O suspeito das agressões foi à unidade de saúde com duas facas tentando consumar o crime contra a vítima.
No local, populares acionaram a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informando que o agressor estava em frente à unidade de saúde. As equipes policiais localizaram o homem no local e deram voz de parada, o que foi desobedecido pelo suspeito, avançando contra os agentes.
Diante da situação, os policiais realizaram disparos de advertência, no entanto, o agressor continuou tentando agredir os agentes. Em seguida, os policiais atiraram contra as pernas do homem, que foi contido. Ele recebeu pronto atendimento médico, com escolta policial.
Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que as armas utilizadas na ação criminosa foram apreendidas e apresentadas na Delegacia Regional de Itapipoca, onde o inquérito foi instaurado para apurar o caso. A PM não informou qual o estado de saúde da mulher.
