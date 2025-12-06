Ataque em escola: adolescente vai para centro socioeducativo

Vítimas de ataque em escola do bairro José de Alencar já obtiveram alta / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A 5ª Vara da Infância e da Juventude determinou a internação provisória do adolescente de 15 anos que lesionou um colega, um professor e uma coordenadora do colégio Christus Sul III, localizada no bairro José de Alencar, em Fortaleza. O caso ocorreu na terça-feira, 2 e a decisão foi tomada na quarta-feira, 3. O POVO apurou que, ao tomar a decisão, o juiz Epitácio Quezado Cruz Júnior levou em consideração que o ato infracional atribuído ao adolescente é grave e que, por isso, a internação se mostra necessária, principalmente, para a garantia da ordem pública.

A Polícia Civil apreendeu o celular do jovem e deverá realizar a extração dos dados telemáticos visando apurar as demais circunstâncias do ataque. Todos os feridos já tiveram alta. A coordenadora foi lesionada no ombro esquerdo, enquanto o professor foi atingido no tórax e no ombro esquerdos. Já o estudante ferido foi alvo de mais de dez golpes, que atingiram as costas, o rosto, as pernas e os braços da vítima. O POVO apurou que o estudante atacado foi escolhido de forma aleatória. Agressor e vítima não eram próximos e não tinham desavenças entre si. O estudante apreendido também disse que não sofria bullying e que estava arrependido.