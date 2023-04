Lula vai ao Maranhão sobrevoar áreas atingidas por chuvas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará neste domingo, 9, para o Maranhão, onde deve fazer sobrevoo em locais atingidos pelas chuvas. A informação foi confirmada neste sábado, 8, pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República.

O horário do sobrevoo ainda não foi divulgado, mas deve acontecer pela manhã. Lula será acompanhado pelo governador do Estado, Carlos Brandão (PSB). Após sobrevoar o local, o presidente seguirá para o aeroporto de Bacabal (MA), onde falará com a imprensa.

O voo será na região de Trizidela do Vale, a mais atingida pelas chuvas desde o mês passado. Pelo menos 64 municípios do Maranhão estão em situação de emergência por causa das chuvas, segundo o Corpo de Bombeiros do estado.

Mais de 35.800 famílias foram afetadas pelas inundações e, pelo menos 7,7 mil estão desabrigadas ou desalojadas. Desde março, seis mortes foram registradas por causa das fortes chuvas, que não param. Há registros de comunidades inteiras estão isoladas. Em todo o estado, nove rios, além de riachos e açudes, transbordaram.





