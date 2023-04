Chuvas no Ceará: Cufa e PRF lançam campanha para ajudar desabrigados

As doações podem ser entregues em qualquer um dos 14 pontos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no Estado e na sede da Cufa. Contribuições por Pix e vaquinha virtual também são aceitas

A Central Única das Favelas (Cufa) do Ceará e a Polícia Rodoviária do Ceará (PRF-CE) lançaram a campanha “Ajude as vítimas das enchentes”, na manhã desta sexta-feira, 7. O objetivo é arrecadar alimentos, material de higiene e água potável para as famílias atingidas pelas chuvas no Ceará, principalmente nos municípios de Milhã, Altaneira, Missão Velha, Antonina do Norte, Itapipoca, Itapajé, Uruburetama, Guaramiranga, Aratuba, Groaíras, Umirim, Tururu e Porteiras.

Chuvas no Ceará: 2.691 desabrigados, 26 feridos e seis mortos; VEJA

As doações podem ser entregues pela população em qualquer um dos 14 pontos de fiscalização da PRF no Estado, assim como na sede da Cufa Ceará (rua Regina de Fátima, Travessa 02, número 110, Barroso II – Passaré).

Quem optar por fazer doação de valores, pode contribuir por meio de pagamentos por Pix ou vaquinha virtual da Cufa (https://www.vakinha.com.br/2228139). A ação vai se estender até o início do mês de maio.

“Muitas pessoas nos procuraram pedindo ajuda, então fomos atrás de antigos parceiros. Somos apenas uma ponte entre quem tem para doar e quem tem para receber”, resume Francisco Wilton dos Santos, o ‘Piqqueno’, presidente da Cufa Ceará.

“Eu mesmo já fui vítima de enchente na favela, então sei o que é passar por isso. E fui ajudado na época”, lembra. Piqqueno ressalta que a maior necessidade é de gêneros alimentícios não-perecíveis, como feijão, arroz, café, açúcar, leite em pó etc.

Werisleyk Queiroz, chefe da comunicação social da PRF do Ceará, ressalta que o dia do lançamento da campanha foi escolhido com um propósito.

“Primeiramente, pelo significado da data para os cristãos. Segundo, por causa do aumento do fluxo de pessoas que passam pelas estradas para aproveitar o feriado prolongado. Antes de viajar, se possível, coloque um quilo de alimento ou garrafas d 'água para ajudar as famílias que perderam tudo por causa das chuvas no Ceará”, diz.

Chuvas no Ceará: campanha arrecada doações para famílias desabrigadas

A campanha espera arrecadar pelo menos duas toneladas de alimentos para as famílias desabrigadas após as chuvas no Ceará. A PRF já participou de outras ações do gênero e auxilia no recolhimento e distribuição dos itens doados. Em novembro, lançou “Policiais contra contra o câncer infantil”, em parceria com o Lar Amigo de Jesus.

“Essas são oportunidades para mostrar à população que o papel da polícia não é só aplicar a lei e prender. Também trabalhamos em parceria para proteger a sociedade de situações como a que estamos vivendo, como as fortes chuvas no Ceará que têm ocorrido”, acrescenta.

Já a Cufa é uma organização não governamental que existe há mais de 20 anos e promove atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, cultura e cidadania. A ONG utiliza ferramentas como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete de rua e literatura, entre outros, para alcançar o público.

