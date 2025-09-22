Carro bate em moto e bebê de 11 meses é uma das 4 pessoas feridas gravemente

Carro bate em moto e bebê de 11 meses é uma das 4 pessoas feridas gravementeUm casal e suas filhas, de 6 anos e de 11 meses, estavam na moto. O condutor do carro tentou fugir do local, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia
Um carro colidiu com uma moto e deixou quatro pessoas da mesma família gravemente feridas. O acidente aconteceu por volta das 20h10min de domingo, 21, no sítio Buriti Grande, zona rural de Ubajara, no Interior do Ceará.
As vítimas eram um casal e suas duas filhas, de 6 anos e de 11 meses, que estavam em uma motocicleta de modelo Honda Titan, quando foram atropeladas por um Voyage branco, de acordo com as informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
O condutor do carro, um homem de 31 anos, tentou fugir do local, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar. O veículo subiu uma ribanceira e ficou tombado entre duas árvores.
Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá onde foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa.
As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mãe de 29 anos e uma criança de seis anos foram transferidas para o hospital de Tianguá.
Enquanto a recém-nascida de 11 meses foi encaminhada ao hospital de Sobral devido à gravidade dos ferimentos. Já o pai, de 46 anos, permaneceu em observação no hospital municipal de Ubajara.
O motorista do carro ficou preso na Delegacia Regional de Tianguá após autuação nos artigos 303, parágrafo 2 e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
A PMCE atendeu a ocorrência através da 1ª Companhia do 27º Batalhão de Polícia Militar (1ªCia/ 27ºBPM).