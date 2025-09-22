Carro bate em moto e bebê de 11 meses é uma das 4 pessoas feridas gravemente

Um casal e suas filhas, de 6 anos e de 11 meses, estavam na moto. O condutor do carro tentou fugir do local, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia

Um carro colidiu com uma moto e deixou quatro pessoas da mesma família gravemente feridas. O acidente aconteceu por volta das 20h10min de domingo, 21, no sítio Buriti Grande, zona rural de Ubajara , no Interior do Ceará .

As vítimas eram um casal e suas duas filhas, de 6 anos e de 11 meses, que estavam em uma motocicleta de modelo Honda Titan, quando foram atropeladas por um Voyage branco, de acordo com as informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O condutor do carro, um homem de 31 anos, tentou fugir do local, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar. O veículo subiu uma ribanceira e ficou tombado entre duas árvores.

Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá onde foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa.