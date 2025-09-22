Adolescente é morto por disparos de arma de fogo em Itapipoca

A vítima foi baleada em uma via pública da localidade rural de Lagoa do Mato, em Itapipoca, no Interior do Ceará

Um adolescente de 16 anos morreu na madrugada de domingo, 21, após ser atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública da localidade rural de Lagoa do Mato, no município de Itapipoca , região Norte do Ceará .

O rapaz é identificado nas redes sociais como Everton Carneiro Ribeiro. Na ocasião, a vítima foi a óbito no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE) ainda investiga as circunstâncias do homicídio. O caso está a cargo da Delegacia de Itapipoca.

A motivação do crime ainda não foi divulgada. Além disso, a pasta também não informou se a autoria do crime foi identificada.

