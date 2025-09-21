Camocim: mulher é presa por abandono de duas crianças

Camocim: mulher é presa por abandono de duas criançasO crime foi registrado em abril deste ano no município de Camocim, enquanto prisão ocorreu em Jijoca de Jericoacoara nesse sábado, 20
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Polícia Civil de Camocim, prendeu preventivamente uma mulher de 32 anos suspeita de abandonar seus dois filhos, de 8 e 9 anos. A prisão ocorreu no sábado, 20, em Jijoca de Jericoacoara, 282,91 km de Fortaleza.
O crime foi registrado em abril deste ano, na cidade de Camocim, 354,21 km distante da Capital, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.
Conforme informações da Delegacia Regional de Camocim, a investigação começou quando o Conselho Tutelar do município foi acionado em virtude de duas crianças que estariam "abandonadas em casa há mais de dez dias".
Crianças abandonadas foram resgatadas pelo Conselho Tutelar
Após denúncia, o Conselho Tutelar encontrou as duas crianças, de 8 e 9 anos, sozinhas na casa, cercadas por restos de alimentos, animais mortos e lixo acumulado.
A delegacia regional ainda informou que uma das crianças apresenta Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A investigação conseguiu constatar que a mãe teria deixado as crianças sozinhas por, pelo menos, 12 dias - mediante os registros de um diário no qual uma das crianças marcava "quantos dias a mãe teria saído".
Mulher é presa por Abandono Qualificado de Incapaz
A mulher de 32 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi presa nesse sábado, 20, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), suspeita de praticar o crime de Abandono Qualificado de Incapaz.
A Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPD) afirmou, em nota, que “logo que tomaram conhecimento do caso, as autoridades policiais iniciaram os levantamentos sobre o crime”.