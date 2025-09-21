Mais um suspeito do triplo homicídio no Cariri é capturado

Três pessoas foram mortas e uma outra ficou ferida em um ataque a tiros em um bar em Juazeiro do Norte / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Subiu para quatro o número de capturados por suspeita de envolvimento nas mortes de uma mulher e duas crianças de 10 e 12 anos na noite de sexta-feira, 19, no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte (Cariri Cearense). Neste domingo, 21, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) anunciou que um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite de sábado, 20, suspeito de participação na matança.

