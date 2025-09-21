Mais um suspeito do triplo homicídio no Cariri é capturado

Mais um suspeito do triplo homicídio em Juazeiro do Norte é capturadoAdolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de participação nas mortes de uma mulher e de duas crianças. Um adolescente também foi baleado na ação
Subiu para quatro o número de capturados por suspeita de envolvimento nas mortes de uma mulher e duas crianças de 10 e 12 anos na noite de sexta-feira, 19, no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte (Cariri Cearense).
Neste domingo, 21, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) anunciou que um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite de sábado, 20, suspeito de participação na matança.
Antes dele, um outro adolescente já havia sido apreendido ao lado de dois adultos: Heberton Martins Lopes e Alisson Henrique Xavier. Conforme investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), eles seriam integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
O triplo assassinato seria uma resposta do PCC a um atentado praticado na quinta-feira, 18, por membros da facção Massa Carcerária. A casa de dois integrantes do PCC havia sido atingida por tiros a mando de um homem que comandaria a Massa no bairro Timbaúbas.
Triplo homicídio em Juazeiro do Norte
A Polícia também apurou que o bar onde o crime foi registrado era um ponto de venda de drogas da Massa. Morreram na ação: Patrícia Andrade do Nascimento, de 27 anos, que era cliente do bar; a filha dela, Maria Alice Andrade Vieira, de 10 anos; e Maria Cícera Isabel dos Santos Silva, de 12 anos, filha da dona do estabelecimento onde o crime ocorreu.
Um adolescente de 17 anos também foi baleado, assim como um cachorro. Além das capturas de quatro suspeitos de envolvimento no triplo homicídio, as Forças de Segurança do Estado prenderam cinco suspeitos de serem integrantes da Massa.
São eles: Cícero Diego Vitorino Fialho, conhecido como Birrão (que teria ordenado o atentado à casa de integrantes do PCC), João Felipe Bezerra Martins, o "Trakinas" ou "Neguim da Pala", Wellington Bastos de Souza, conhecido como Daburá; Diogo Hermínio Soares Grangeiro, conhecido como Japa; e Cícero Diogo Menezes da Silva Alves.