Polícia Civil prende suspeito de matar menino de 4 anos em Sobral

Polícia Civil prende suspeito de matar menino de 4 anos em SobralCrime que vitimou o menino Enzo Gabriel Brito Sousa pode ter sido uma vingança pela morte da irmã do suspeito, ocorrida horas antes, também em Sobral
Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) suspeito de envolvimento no assassinato do menino Enzo Gabriel Brito Sousa, de quatro anos, crime ocorrido nesse domingo, 12, no distrito de Rafael Arruda, em Sobral (Região Norte do Estado).
Dione da Silva Santos foi preso nesta segunda-feira, 13, em Pacujá, município vizinho a Sobral. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), policiais civis receberam informações de que o suspeito estava se escondendo na localidade de Aprazível, mas, após um cerco policial ser montado na região, ele compareceu espontaneamente à Delegacia de Pacujá.
O APF também narra que o crime ocorreu quando Enzo Gabriel estava sentado em frente a uma residência, jogando em um celular, ao lado de alguns de seus familiares. Uma dupla em uma moto chegou ao local e anunciou um assalto, mas, em seguida, logo passou a efetuar os disparos.
Além de Enzo Gabriel, os tiros atingiram um tio dele. Ambos foram socorridos a unidades de saúde, mas a criança não resistiu. O adulto foi encaminhado, em estado grave, à Santa Casa de Sobral.
Uma testemunha afirmou que o crime que vitimou Enzo Gabriel pode ter relação com o duplo assassinato que, horas antes, havia vitimado um casal no distrito de São José São José do Torto, também em Sobral.
Uma das vítimas, identificada como Nália, era de Dione. Ela foi morta ao lado do companheiro, identificado como Jean. Dione negou envolvimento com o crime e disse que sequer foi até o distrito de Rafael Arruda no domingo.
Em depoimento, ele afirmou que não quis vingar a morte da irmã. O suspeito ainda disse que só compareceu à delegacia após ficar sabendo que uma facção criminosa havia decretado a sua morte.
Não há confirmação até o momento sobre o porquê que o grupo onde Enzo Gabriel estava foi alvo de disparos. Testemunhas, parentes das vítimas, afirmaram que o adulto atingido não tem relação com grupos criminosos.
"O crime em apuração apresenta contornos de extrema gravidade e crueldade, tendo sido praticado contra uma criança de apenas quatro anos de idade, no contexto de retaliação faccionada, uma vez que o conduzido seria integrante de grupo criminoso atuante na região de Mucambo, vinculado à facção Comando Vermelho, o que torna a conduta ainda mais reprovável e demonstra o potencial lesivo e a periculosidade concreta do agente", escreveu no relatório de indiciamento o delegado Vinícius Márcio de Melo Marques.
Mortes em intervenção policial não teriam relação com a morte de Enzo Gabriel
Ainda no domingo, no início da noite, um casal foi morto em intervenção policial no município de Mucambo, vizinho a Sobral. Policiais militares que foram acionados para apurar uma denúncia em uma residência da Zona Rural do município teriam sido recebido à bala e revidaram.
No tiroteio que se seguiu, os dois suspeitos, que não tiveram a identidade divulgada, acabaram morrendo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a ocorrência de intervenção policial não tem ligação com a morte de Enzo Gabriel.