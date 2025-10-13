Polícia Civil prende suspeito de matar menino de 4 anos em Sobral

Fachada da Delegacia Regional de Sobral. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: FERNANDA BARROS

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) suspeito de envolvimento no assassinato do menino Enzo Gabriel Brito Sousa, de quatro anos, crime ocorrido nesse domingo, 12, no distrito de Rafael Arruda, em Sobral (Região Norte do Estado).

Dione da Silva Santos foi preso nesta segunda-feira, 13, em Pacujá, município vizinho a Sobral. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), policiais civis receberam informações de que o suspeito estava se escondendo na localidade de Aprazível, mas, após um cerco policial ser montado na região, ele compareceu espontaneamente à Delegacia de Pacujá.



Uma das vítimas, identificada como Nália, era de Dione. Ela foi morta ao lado do companheiro, identificado como Jean. Dione negou envolvimento com o crime e disse que sequer foi até o distrito de Rafael Arruda no domingo.

Em depoimento, ele afirmou que não quis vingar a morte da irmã. O suspeito ainda disse que só compareceu à delegacia após ficar sabendo que uma facção criminosa havia decretado a sua morte. Não há confirmação até o momento sobre o porquê que o grupo onde Enzo Gabriel estava foi alvo de disparos. Testemunhas, parentes das vítimas, afirmaram que o adulto atingido não tem relação com grupos criminosos.