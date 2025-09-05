Acidente com caminhão deixa homem ferido em Tianguá; veja vídeo

Acidente com caminhão deixa homem ferido em Tianguá; veja vídeoHomem, em torno de 23 anos, foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão no km 303 da BR-222, nesta sexta-feira, 5. Equipe da PRF segue em atendimento
Um homem foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão no km 303 da BR-222, nesta sexta-feira, 5, em Tianguá, a 318,68 km de distância de Fortaleza.
De acordo com o Centro de Comando e Controle Regional (C3R) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, o jovem foi levado a um hospital com ferimentos leves.
Brasileiro está entre feridos em acidente de bondinho em Lisboa que matou ao menos 16; VEJA
Uma equipe da PRF está no local para atendimento da demanda, realizando o controle de tráfego mediante o sistema "pare e siga", buscando garantir a segurança dos demais motoristas.
"As causas do sinistro serão apuradas no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), que será elaborado pela PRF", garante a Polícia.