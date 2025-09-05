Acidente com caminhão deixa homem ferido em Tianguá; veja vídeo

Homem, em torno de 23 anos, foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão no km 303 da BR-222, nesta sexta-feira, 5. Equipe da PRF segue em atendimento

Um homem foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão no km 303 da BR-222, nesta sexta-feira, 5, em Tianguá, a 318,68 km de distância de Fortaleza.

De acordo com o Centro de Comando e Controle Regional (C3R) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, o jovem foi levado a um hospital com ferimentos leves.