Acidente com caminhão deixa homem ferido em Tianguá; veja vídeo

Homem, em torno de 23 anos, foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão no km 303 da BR-222, nesta sexta-feira, 5. Equipe da PRF segue em atendimento
Kaio Pimentel
Kaio Pimentel
Notícia

Um homem foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão no km 303 da BR-222, nesta sexta-feira, 5, em Tianguá, a 318,68 km de distância de Fortaleza.

De acordo com o Centro de Comando e Controle Regional (C3R) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, o jovem foi levado a um hospital com ferimentos leves.

Uma equipe da PRF está no local para atendimento da demanda, realizando o controle de tráfego mediante o sistema "pare e siga", buscando garantir a segurança dos demais motoristas.

"As causas do sinistro serão apuradas no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), que será elaborado pela PRF", garante a Polícia.

População filma acidente na serra do Estado

 

