Suspeitos de recrutar "mulas" para enviarem cocaína à Europa são alvos da PF em Fortaleza

Grupo criminoso atuava em dois núcleos, sendo de cooptadores e transpotadores da droga / Crédito: Divulgação/PF

Pelo menos três pessoas em Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), são alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) de Campinas (SP) que mirou um grupo criminoso transnacional de tráfico de drogas. Os suspeitos seriam cooptadores de pessoas para serem “mulas” dentro da organização criminosa. Na operação, foram expedidos dois mandados de prisão: um cumprido em Alvorada, no Rio Grande do Sul, contra a chefe da organização criminosa, e outro em Fortaleza, onde a suspeita não foi localizada e segue foragida. Além disso, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na Capital e Caucaia.

No organização criminosa, as pessoas com função de transportadores eram responsáveis por enviarem dentro e ao redor do corpo cápsulas de cocaína para países da Europa. Entre elas a Espanha, França, Itália e Suiça. Conforme as investigações, a quadrilha atuava no tráfico internacional de drogas a partir dos aeroportos brasileiros, incluindo o aeroporto Pinto Martins. Outros seriam os de Viracopos e Guarulhos, em São Paulo, e o de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A quadrilha atuava em dois núcleos: o de cooptadores e o de transportadores. O núcleo de cooptadores era composto por cinco integrantes, sendo quatro mulheres e um homem. Eles eram responsáveis por aliciar os chamados "mulas" e oferecer suporte logístico para as viagens, incluindo a compra de passagens aéreas e hospedagens.

Além disso, o grupo mantinha comunicação direta com os compradores da droga no exterior e repassava instruções detalhadas aos transportadores, como o tipo de vestimenta ideal para ocultar as drogas e as rotas mais seguras para o tráfico. Já o núcleo de transportadores era formado por pelo menos 17 pessoas, entre elas nove mulheres e oito homens. Eles eram os encarregados de levar a droga ao destino final, geralmente em voos internacionais.

Os mandados expedidos foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, em São Paulo, que também determinou a constrição de valores e bens dos investigados. A Justiça Federal, além das prisões e das buscas, também autorizou a constrição de valores e bens. Flagrantes no aeroporto de Fortaleza e demais regiões Em setembro do ano passado, dois homens foram presos no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Eles levavam juntos 1,25 kg de cocaína. Um deles expeliu 107 cápsulas (621 gramas), e o outro, 108 cápsulas (625 gramas). Eles tinham como destino Paris, na França. As primeiras prisões aconteceram a partir de 2022. O primeiro caso aconteceu em 1º de julho, quando uma mulher foi presa na Suíça, transportando 70 cápsulas de cocaína. Meses depois, em 12 de novembro de 2022, no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, uma cooptadora e um transportador também foram detidos pelo mesmo esquema.