Fumaça no Ceará pode ter surgido de queimadas na África, Amazônia e Cerrado

Céu cinza que marcou a manhã desta quinta-feira, 4, no Ceará, aconteceu devido a fumaças de queimadas / Crédito: Reprodução/ Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Fumaça foi vista no céu do Ceará, incluindo em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 4. A paisagem mais opaca e acinzentada pode ter surgido de queimadas que acontecem nos biomas Cerrado e Amazônia, provocadas pela ação humana, e no continente África, que migram de acordo com o vento.



A concentração de fumaça foi observada em toda a costa norte da Região Nordeste, assim como em todas as macrorregiões do Estado, com predominância do centro para o norte.

"A presença está associada a uma concentração de material oriundo da África, que se deslocou pela ação dos ventos alísios sobre o Oceano Atlântico, e chegou à costa norte da região Nordeste do Brasil", explica sobre o fenômeno desta quinta. No entanto, a Fundação informa que também se observou nos últimos dias um aumento da concentração de fumaça sobre a América do Sul, devido a maior atividade de queimadas no País e nações vizinhas.

Além do visível pelo olho humano, os satélites meteorológicos apresentam canais de imagem no comprimento de onda do infravermelho, que mede a temperatura, e do vapor d'água, que mensura a concentração do vapor d'água na atmosfera. Quando presente, sobretudo nos inícios das manhãs e nos fins de tardes, a tonalidade cinza, sem nuvens, tem potencial para anteceder um nascer e pôr do sol com cores amareladas e alaranjadas. "Não se pode descartar que possa haver interação entre a fumaça e as precipitações", afirma Funceme "Não se pode descartar que possa haver interação entre a fumaça e as precipitações, uma vez que este material pode atuar como núcleos de condensação, isto é, atuar como um elemento físico em que o vapor d'água possa se concentrar em torno, crescer e virar uma gota", revela o meteorologista.