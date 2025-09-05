Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação cumpre quase 40 mandados contra facção criminosa em três cidades do Ceará

Ações, nesta sexta-feira, 5, acontecem em Fortaleza, Maracanaú e Maranguape
Sara Oliveira
Sara Oliveira
Operação da Polícia Civil em Fortaleza, Maracanaú e Maranguape cumpre 38 mandados de prisão, sendo 25 de pessoas em liberdade e 13 no sistema prisional, um deles no estado do Rio de Janeiro.

As ações da Operação Nocaute VI, nesta sexta-feira, 5, incluem bloqueio de bens dos suspeitos de integrar a organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Mais de 200 policiais participam da Operação, coordenada e executada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pela Divisão Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).

