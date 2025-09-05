Operação cumpre quase 40 mandados contra facção criminosa em três cidades do Ceará

Operação cumpre quase 40 mandados contra facção criminosa em três cidades do CearáAções, nesta sexta-feira, 5, acontecem em Fortaleza, Maracanaú e Maranguape
Operação da Polícia Civil em Fortaleza, Maracanaú e Maranguape cumpre 38 mandados de prisão, sendo 25 de pessoas em liberdade e 13 no sistema prisional, um deles no estado do Rio de Janeiro.
As ações da Operação Nocaute VI, nesta sexta-feira, 5, incluem bloqueio de bens dos suspeitos de integrar a organização criminosa Comando Vermelho (CV).
Mais de 200 policiais participam da Operação, coordenada e executada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pela Divisão Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).
