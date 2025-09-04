Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro está entre feridos em acidente de bondinho em Lisboa que matou ao menos 16
Agência BBC

Autor Daniel Gallas - Da BBC News Brasil em Londres
Acidente de bondinho em Portugal
Reuters
Acidente de bondinho deixou 16 mortos e mais de 20 feridos

Um brasileiro está entre os feridos do descarrilamento do Elevador da Glória, o famoso bondinho de Lisboa, em Portugal, que deixou ao menos 16 mortos na quarta-feira (3/9).

A informação foi confirmada à BBC News Brasil pelo cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Warley Candeas.

O consulado brasileiro não divulgou a identidade do brasileiro — e nem se ele é turista ou residente em Portugal. Ele foi atendido no Hospital Amadora-Sintra e já recebeu alta.

Na noite de quarta-feira, o Itamaraty havia divulgado nota na qual afirmou não haver vítimas brasileiras no acidente.

"Esta é uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente", disse o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, nesta quinta-feira (4/9).

Ele afirma que, de acordo com as informações mais recentes, pode confirmar que 16 pessoas morreram e cinco estão em estado crítico nos hospitais.

As autoridades de Lisboa haviam informado anteriormente um total de 17 mortes.

A BBC apurou que houve um erro por parte da Proteção Civil de Lisboa, que informou que o número havia subido para 17.

A diretora do Serviço confirmou à BBC que o número de mortos é 16. A imprensa local atribuiu o erro a um registro duplicado de uma vítima em um dos hospitais.

Mais de 20 pessoas ficaram feridas. Segundo o jornal Observador, cinco pessoas estão em estado grave e 12 com ferimentos mais leves. O jornal afirma que as pessoas feridas têm idades entre 24 e 65 anos — mas que há também uma criança de 3 anos, que teria tido ferimentos leves.

O acidente aconteceu na quarta-feira por volta das 18h15 no horário local (14h15 no horário de Brasília).

Testemunhas disseram que um cabo de segurança se rompeu. Foram abertas investigações pelas autoridades portuguesas e também pela empresa Carris, que administra o bonde.

A agência de notícias portuguesa Lusa disse que os órgãos de investigação já concluíram as avaliações no local do acidente e publicarão os primeiros resultados na sexta-feira.

