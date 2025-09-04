Brasileiro está entre feridos em acidente de bondinho em Lisboa que matou ao menos 16

Reuters Acidente de bondinho deixou 16 mortos e mais de 20 feridos Um brasileiro está entre os feridos do descarrilamento do Elevador da Glória, o famoso bondinho de Lisboa, em Portugal, que deixou ao menos 16 mortos na quarta-feira (3/9). A informação foi confirmada à BBC News Brasil pelo cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Warley Candeas.

O consulado brasileiro não divulgou a identidade do brasileiro — e nem se ele é turista ou residente em Portugal. Ele foi atendido no Hospital Amadora-Sintra e já recebeu alta. Na noite de quarta-feira, o Itamaraty havia divulgado nota na qual afirmou não haver vítimas brasileiras no acidente. "Esta é uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente", disse o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, nesta quinta-feira (4/9). Ele afirma que, de acordo com as informações mais recentes, pode confirmar que 16 pessoas morreram e cinco estão em estado crítico nos hospitais.

As autoridades de Lisboa haviam informado anteriormente um total de 17 mortes. A BBC apurou que houve um erro por parte da Proteção Civil de Lisboa, que informou que o número havia subido para 17. A diretora do Serviço confirmou à BBC que o número de mortos é 16. A imprensa local atribuiu o erro a um registro duplicado de uma vítima em um dos hospitais.