MP recomenda suspensão de concurso em Tianguá após mudança em edital

De acordo com órgão, edital 005/2025 trouxe mudanças substanciais em critérios de aprovação após realização das provas

Uma recomendação do Ministério Público do Ceará, datada dessa sexta-feira, 13, pede que o concurso público da Prefeitura de Tianguá, regido pelo edital 005/2025, seja suspenso dentro do prazo de 24 horas. O referido edital se refere a seleção para cadastro de reserva na área da saúde.



A recomendação foi expedida após o MP constatar tentativas ilegais de alteração do critério de aprovação do edital após a realização das provas. Segundo o MP, a prática ofende os princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica e vinculação ao edital.