Acidente entre carro e motocicleta deixa duas pessoas mortas na CE-197

Morreram uma mulher de 27 anos e um homem de 29. Eles estavam em uma motocicleta com um outro homem quando colidiram com um carro

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas e uma ferida no último sábado, 11, no município de Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), as vítimas eram uma mulher de 27 anos e um homem de 29. Eles estavam em uma motocicleta com um outro homem quando colidiram com um carro na CE-187, durante manobras em alta velocidade.

O condutor do automóvel prestou depoimento sobre o caso.

A mulher faleceu no local, e os dois homens chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um deles, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto recebia o atendimento.

