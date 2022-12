Capotamento em rodovia de Tianguá deixa um morto

As vítimas foram lançadas para fora do carro no momento do acidente. O único sobrevivente foi levado ao Hospital São Camilo pelo Samu

Um jovem de 21 anos, identificado como José Arthur Neto, morreu às 9h33min desta segunda-feira, 28, depois de o carro em que estava capotar três vezes no quilômetro 314 da BR-222, em Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza. Ele e o motorista do veículo foram arremessados para fora do carro durante o acidente.

De acordo com nota enviada ao O POVO, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) relata que o condutor, que sofreu ferimentos graves mas sobreviveu, trafegava no sentido crescente da rodovia quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

O automóvel era uma BMW 320I 3B11, de cor branca. A vítima sobrevivente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico Urgente (Samu) e levada ao Hospital São Camilo, localizado na cidade.

Uma equipe da PRF está no local, aguardando a Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Não há interrupções no fluxo, pois o veículo acidentado esta fora da rodovia.





