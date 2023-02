Motorista perde o controle e capota carro após desviar de motocicleta em Tianguá

Veículo tinha três ocupantes. Apesar do susto, todos foram socorridos com vida e passam bem

Um carro de passeio com três ocupantes capotou na tarde deste sábado, 4, na CE 187, em Tianguá, a 330 quilômetros de Fortaleza. O motorista perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de uma motocicleta que invadiu a contramão da rodovia. O acidente aconteceu no trecho que corta o sítio Pitanga, na zona rural do Município.

Com a manobra inesperada, o carro tombou e foi parar no acostamento da pista. Apesar do susto, as vítimas foram socorridas com vida e passam bem. No veículo, além do motorista, estavam outros dois passageiros. Eles foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital local.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Militar e Polícia Civil também estiveram no local para atender a ocorrência. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, mas foi retirada sem ferimentos graves. O motociclista que teria ocasionado o acidente fugiu do local sem prestar socorro.

O carro ficou completamente destruído, com as quatro rodas viradas para cima. Os vidros e parte do teto do veículo foram arrancados com o impacto. Após o acidente, a PRE realizou interdição parcial da rodovia para a operação de socorro às vítimas. O POVO solicitou mais detalhes sobre a ocorrência ao órgão e aguardo o envio das informações.

