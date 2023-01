Raio confisca material ilícito e prende quatro pessoas em Tianguá

Agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreenderam três armas, uma quantidade de drogas e dinheiro em espécie durante uma ação realizada na cidade de Tianguá, região da Ibiapaba, na noite dessa terça feira, 3. Quatro pessoas foram presas.

Entre os materiais apreendidos estavam uma pistola .9mm, uma .40mm e um revólver .32 mais 40 munições; 278g de maconha mais três mudas do entorpecente, 8,9g de cocaína e 75g de crack; R$ 516,85 em dinheiro vivo, embalagens para as drogas, uma caderneta para anotações e dois aparelhos celulares.

A polícia recebeu a denúncia de uma ocorrência onde um homem estaria ameaçando a população. Com as informações em mãos, os agentes do Raio se dirigiram a residência localizada no bairro Aeroporto. No local, os policiais flagraram Santiago Ferreira Nobre, de 25 anos, em uma tentativa de fuga pela laje da residência. Na ocasião ele tentava se desfazer da arma que estava em sua posse. Ele foi preso ainda no local.

Durante as buscas, o material ilícito que faltava foi confiscado e outros homens apontados pelo suspeito foram presos. São eles Adauto Rodrigues dos Santos, de 36 anos, Leonardo Nascimento da Costa, de 25 anos e Fabiano Antonio da Silva, de 20 anos. O inquérito policial foi registrado na Delegacia Regional de Tianguá.

