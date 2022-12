Morre segunda vítima de capotamento no Interior do Ceará

A segunda vítima de um acidente nessa segunda-feira, 28, em que o carro capotou três vezes consecutivas no quilômetro 314 da BR-222, em Tianguá — 333,5 km de Fortaleza — teve a confirmação do óbito um dia depois do acidente, segundo informações do G1 Ceará.

Dione Fernandes do Nascimento, 51, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico Urgente (Samu 192) e levado ao Hospital São Camilo com graves ferimentos.

Conforme ressaltado em nota da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro trafegava no sentido crescente da rodovia, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e começou a capotar.

Ele estava acompanhado de um jovem identificado como José Arthur Neto, 21, que morreu na mesma hora ao ser jogado na altura de um poste de luz.

Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) segue investigando novos levantamentos sobre o caso.

