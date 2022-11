Homem suspeito de agredir esposa é preso em flagrante em Tianguá

A vítima, esposa do suspeito, estava trancada dentro da própria casa com marcas de lesões físicas

Um homem suspeito de praticar violência doméstica em Tianguá foi preso em flagrante durante uma ação da Polícia Militar do Ceará, nessa segunda-feira, 7. Ele foi capturado em uma via pública e conduzido pela equipe policial até a unidade competente da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) da área.



Os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Invasão, no município de Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza, na manhã da segunda-feira, 7. A vítima do caso foi identificada como sendo esposa do suspeito e estava trancada dentro da própria casa com marcas de lesões físicas.



Na ocasião, o suspeito, de 23 anos, que não teve o nome divulgado para preservar a integridade da vítima, estava sentado na calçada em frente ao local. Conforme informações levantadas pela Polícia, a mulher teria sido puxada pelo braço, jogada ao chão e ameaçada de morte.



Após ser capturado, a equipe policial o encaminhou para a Delegacia Regional de Tianguá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Lá, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica e familiar contra a mulher e, agora, encontra-se à disposição da Justiça.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Tianguá: (88) 3671-9328



