Homem preso tentou levar menina de 9 anos para matagal em Tauá

Homem preso tentou levar menina de 9 anos para matagal em TauáA Polícia Militar do Ceará prendeu o suspeito de tentativa de cárcere privado contra uma criança em Tauá. A menina conseguiu fugir e foi auxiliada por moradores do bairro onde foi encontrada
Um homem foi preso por suspeita de tentar manter uma menina de nove anos em cárcere privado, na manhã de sexta-feira, 31, no município de Tauá, na região dos Inhamuns.
Ele tentou levar a criança a uma área de matagal, mas ela conseguiu fugir, de acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
A menina foi vista chorando e pedindo socorro em via pública, no Loteamento São Geraldo. Os moradores acionaram a PMCE, por volta das 11h40min de sexta-feira, 31.
Conforme a Polícia, os agentes se deslocaram imediatamente até o local, onde encontraram a menina “em estado de abalo emocional".
Segundo a PMCE, o relato da criança informa que “ao descer do ônibus escolar, ela foi abordada por um homem que trafegava em uma motocicleta e que tentou levá-la até uma área de matagal, momento em que tentou tocá-la”.
A vítima fugiu e foi ajudada por moradores do bairro onde foi encontrada. Durante a abordagem policial, o homem admitiu ter dado carona à criança. Posteriormente, ele foi reconhecido pela vítima.
Imagens de câmeras de segurança da região mostravam uma motocicleta Honda Fan azul conduzida por um homem jovem e de características físicas compatíveis com as descritas pela menina.
Os policiais iniciaram as investigações para localizar o suspeito com base nos vídeos e nas informações colhidas.
A equipe identificou um homem com as mesmas características mencionadas pela vítima e o abordou durante patrulhamento pela BR-020, nas proximidades do bairro Alto Brilhante.
O suspeito tentou resistir, e precisou ser contido. Ele conduzia a mesma motocicleta registrada nas imagens das câmeras de segurança.
Os policiais também encontraram na residência do suspeito uma camisa idêntica à utilizada no momento do crime, comparada no registro das câmeras.
Diante das evidências, o homem foi autuado por crime previsto no artigo 148 do Código Penal Brasileiro (sequestro e cárcere privado, na forma tentada), após ter sido conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tauá.