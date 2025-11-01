Homem preso tentou levar menina de 9 anos para matagal em Tauá

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu a ocorrência, localizou o homem com as mesmas características mencionadas pela vítima e o abordou durante patrulhamento pela BR-020 / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

Um homem foi preso por suspeita de tentar manter uma menina de nove anos em cárcere privado, na manhã de sexta-feira, 31, no município de Tauá, na região dos Inhamuns. Ele tentou levar a criança a uma área de matagal, mas ela conseguiu fugir, de acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

LEIA MAIS | Policial do Ceará evita fuga de homem que descumpria medida protetiva

A menina foi vista chorando e pedindo socorro em via pública, no Loteamento São Geraldo. Os moradores acionaram a PMCE, por volta das 11h40min de sexta-feira, 31. Conforme a Polícia, os agentes se deslocaram imediatamente até o local, onde encontraram a menina “em estado de abalo emocional". Segundo a PMCE, o relato da criança informa que “ao descer do ônibus escolar, ela foi abordada por um homem que trafegava em uma motocicleta e que tentou levá-la até uma área de matagal, momento em que tentou tocá-la”.

Os policiais iniciaram as investigações para localizar o suspeito com base nos vídeos e nas informações colhidas. A equipe identificou um homem com as mesmas características mencionadas pela vítima e o abordou durante patrulhamento pela BR-020, nas proximidades do bairro Alto Brilhante. O suspeito tentou resistir, e precisou ser contido. Ele conduzia a mesma motocicleta registrada nas imagens das câmeras de segurança.