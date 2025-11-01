Policial do Ceará evita fuga de homem que descumpria medida protetiva

A policial civil imobilizou um homem e impediu a sua fuga, após descumprimento de medida protetiva em Quixadá / Crédito: Reprodução/Instagram O POVO

A cena da policial civil Larissa Nogueira Freire imobilizando um homem que tentava fugir após descumprimento de medida protetiva em Quixadá, a 169,61 km de Fortaleza, foi compartilhada nesta sexta-feira, 31, em publicação elogiosa do governador Elmano de Freitas (PT). A agente de segurança observava o suspeito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) quando ele decidiu correr. Na ocasião, Larissa imediatamente segurou o homem e, em determinado momento da altercação, chega a derrubá-lo.

Ela continua a segurá-lo, também cai no chão, mas se recupera e aplica um mata-leão para evitar a fuga. "Parabenizo nossa policial civil da Delegacia de Defesa da Mulher, de Quixadá, pela bravura ao evitar a fuga de um homem preso em cumprimento ao mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva. Tenho orgulho da polícia cearense”, declarou Elmano em seu perfil na rede social. Homem engasgado em supermercado é salvo após policiais aplicarem manobra de Heimlich | VEJA Policial do Ceará evita fuga de suspeito: confira vídeo A atitude de Larissa Freire foi ressaltada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol), que reproduziu o vídeo na íntegra em seu perfil.