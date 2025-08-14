Mulher é presa com 24 quilos de maconha dentro de ônibus que vinha da Bahia para Fortaleza

Mulher foi presa com 24 quilos de maconha dentro de ônibus em Tauá / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma mulher de 29 anos foi presa por tráfico de drogas no município de Tauá, a 343,10 quilômetros de Fortaleza. A captura aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 14, após a suspeita ser abordada por agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em um ônibus que vinha de Juazeiro da Bahia com destino à Fortaleza. Durante a fiscalização, realizada em um trecho da BR-020, na cidade cearense, foi identificado que a suspeita transportava 23,77 quilos de maconha e 239 gramas de skank dentro do veículo. A suspeita confessou aos policiais que foi chamada para transportar a droga em troca de receber R$ 5 mil.