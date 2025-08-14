Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher é presa com 24 quilos de maconha dentro de ônibus que vinha da Bahia para Fortaleza

Suspeita confessou que iria receber R$ 5 mil para fazer o transporte da droga. A captura aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) após abordar ônibus em que a mulher estava em um trecho do município de Tauá
Mirla Nobre
Mirla Nobre
Uma mulher de 29 anos foi presa por tráfico de drogas no município de Tauá, a 343,10 quilômetros de Fortaleza. A captura aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 14, após a suspeita ser abordada por agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em um ônibus que vinha de Juazeiro da Bahia com destino à Fortaleza.

Durante a fiscalização, realizada em um trecho da BR-020, na cidade cearense, foi identificado que a suspeita transportava 23,77 quilos de maconha e 239 gramas de skank dentro do veículo. A suspeita confessou aos policiais que foi chamada para transportar a droga em troca de receber R$ 5 mil.

Conforme a Polícia Civil, a ação foi coordenada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) e contou com o apoio do cão Shiryu na localização dos entorpecentes.

Após a prisão, a mulher foi conduzida pelos policiais civis até a Delegacia Regional de Tauá. Na unidade, ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e colocada à disposição do Poder Judiciário.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

