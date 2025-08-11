Influenciadora presa por tentar entrar em presídio com drogas é solta com tornozeleira

Influenciadora presa por tentar entrar em presídio com drogas é solta com tornozeleiraNayra Gabrielly Oliveira Feitosa, 20, foi presa no dia 27 de julho suspeita de entrar na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga 2) com 45 g de maconha e 118 comprimidos psicotrópicos escondidos no corpo
A influenciadora digital Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa, 20, presa ao tentar entrar com entorpecentes na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve a prisão preventiva revogada, na quarta-feira, 6. Ela estava presa desde o dia 27 de julho.
A suspeita foi solta mediante o uso de tornozeleira eletrônica, conforme decisão à qual O POVO teve acesso. Nayra tentou entrar no presídio com 45 gramas de maconha e 118 comprimidos psicotrópicos escondidos no corpo. O material ilícito foi detectado por meio do equipamento body scanner. Após a soltura, a jovem voltou também a publicar vídeos nas redes sociais.
Em publicação, nesse domingo, 10, a mulher chegou a comentar: “Gente, toda pessoa quando sai da cadeia sai com um brilho diferente. Por mais que seja por pouco tempo, eu tô sentindo que eu estou com a pele mais branca”, disse a influencer.
Em 2023, Nayra foi presa por tráfico de drogas em São Paulo e ficou conhecida nas redes sociais por criar conteúdo relatando a rotina dentro do sistema prisional. Após cinco meses detida, ela voltou a Fortaleza.
Após ser presa novamente, desta vez no Ceará, no fim de julho, a jovem ficou reclusa por 12 dias em uma unidade prisional e chegou a ser denunciada pelo Ministério Público por tráfico de drogas.
O órgão solicitou que a prisão preventiva da influencer fosse mantida. A denúncia, oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Itaitinga, destaca como circunstâncias agravantes do crime o fato da infração ter sido cometida nas dependências de estabelecimento prisional.
Medidas cautelares
Além do uso da tornozeleira eletrônica, a decisão também determinou outras medidas cautelares para que a liberdade da jovem fosse realizada. Entre elas, a acusada está proibida de entrar em unidades prisionais do Estado, na condição de visitante, até nova deliberação judicial.
Entre outras medidas, ela não poderá se ausentar da comarca de Fortaleza por oito dias e terá recolhimento domiciliar das 20 horas às 6 horas. Nayra também deverá comparecer a cada dois meses à 1ª Vara de Itaitinga para informar e justificar suas atividades, mantendo seus dados cadastrais atualizados pelo período de seis meses.