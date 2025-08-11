Influenciadora presa por tentar entrar em presídio com drogas é solta com tornozeleira

Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa, 20, teve prisão preventiva revogada e foi solta com uso de tornozeleira / Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa, 20, presa ao tentar entrar com entorpecentes na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve a prisão preventiva revogada, na quarta-feira, 6. Ela estava presa desde o dia 27 de julho. A suspeita foi solta mediante o uso de tornozeleira eletrônica, conforme decisão à qual O POVO teve acesso. Nayra tentou entrar no presídio com 45 gramas de maconha e 118 comprimidos psicotrópicos escondidos no corpo. O material ilícito foi detectado por meio do equipamento body scanner. Após a soltura, a jovem voltou também a publicar vídeos nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia Mais | Santa Quitéria: 40kg de drogas e 1.300 munições são apreendidos em imóvel abandonado Em publicação, nesse domingo, 10, a mulher chegou a comentar: “Gente, toda pessoa quando sai da cadeia sai com um brilho diferente. Por mais que seja por pouco tempo, eu tô sentindo que eu estou com a pele mais branca”, disse a influencer. Em 2023, Nayra foi presa por tráfico de drogas em São Paulo e ficou conhecida nas redes sociais por criar conteúdo relatando a rotina dentro do sistema prisional. Após cinco meses detida, ela voltou a Fortaleza. Após ser presa novamente, desta vez no Ceará, no fim de julho, a jovem ficou reclusa por 12 dias em uma unidade prisional e chegou a ser denunciada pelo Ministério Público por tráfico de drogas.