Quatro suspeitos de diversos crimes são presos em Tauá durante operação policial

Três homens foram presos e uma mulher foi capturada durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) no município de Tauá, a 343 km de Fortaleza. As capturas ocorreram na manhã de sexta-feira, 13.

Na ação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além do sequestro de bens imóveis dos investigados por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação, batizada de “Saga” e coordenada pela Delegacia Regional de Tauá, foi resultado de investigações decorrentes de outras operações realizadas na região.