Dois foragidos da Justiça cearense são presos em Quixadá e Banabuiú

Dois homens foram presos durante o último sábado, 17, suspeitos de crimes de violência doméstica, no Ceará. As prisões foram realizadas nos municípios de Quixadá e Banabuiú, distantes 169 e 224 quilômetros (km) de Fortaleza, respectivamente.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ambos os capturados tinham mandados de prisão em aberto na Justiça cearense. As capturas foram realizadas a partir de informações cedidas pela sede da Casa da Mulher Cearense no município de Quixadá.