Homens são presos com cigarros eletrônicos pela Polícia Civil em Limoeiro do Norte

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu com dois homens, um de 21 e o outro de 35 anos, 77 cigarros eletrônicos, 121 essências diversas e 66 acessórios para vaporizadores. Ocorrência foi registrada em Limoeiro do Norte, a 198,88 km de Fortaleza, na terça-feira, 20.

A operação intitulada “Evali” tinha como objetivo reprimir crimes contra a saúde pública relacionados à venda de cigarros eletrônicos. Na ação, os dois homens foram presos em flagrante pela prática de crime contra a incolumidade pública.

A incolumidade pública tem relação com a garantia do bem-estar de pessoas indeterminadas ou de bens, diante de situações que possam causar ameaças ou danos.