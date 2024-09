CAC é preso suspeito de ameaça e porte irregular de arma em Fortaleza; entenda

O suspeito foi monitorado por videomonitoramento após ameaçar um homem em um estabelecimento comercial no bairro Parreão. Ele foi detido após monitoramento policial

Crédito: Reprodução/Vídeo via SSPDS

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão de um Caçador, Atirador ou Colecionador (CAC) suspeito de ameaça e porte irregular de arma de fogo. O caso aconteceu no bairro Parreão, e ele foi detido no bairro Luciano Cavalcante, na manhã dessa segunda-feira, 2, em Fortaleza.

A operação contou com o suporte do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).