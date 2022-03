Suspeito de matar namorada do próprio pai em Tauá é preso após 4 anos foragido

Um homem de 37 anos suspeito de matar a namorada do próprio pai, em Tauá, a 347 quilômetros de Fortaleza, foi preso nesta terça-feira, 22, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O crime ocorreu em 2018 na Vila de Marrecas, zona rural do município. A vítima era uma mulher de 43 anos. Desde então, o suspeito estava foragido da Justiça Cearense. Ele foi capturado na cidade de Picos, no Piauí.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o paradeiro do homem foi descoberto pela Delegacia Regional de Tauá, responsável pelo inquérito do caso.

Sobre o assunto Polícia prende investigado por duplo homicídio em Cedro

Policial civil de folga impede homicídio e prende suspeito em Canindé

Suspeitos de homicídio de criança e de duplo homicídio são presos em Eusébio, Aquiraz e Pindoretama

Digital influencer é morta a tiros em frente a casa de shows no Recife

Casal de pastores suspeitos de aplicar golpe é preso em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a PC-CE, o filho não aceitava o relacionamento do pai com a vítima. Ela foi atingida por um disparo de espingarda e morreu antes da chegada do socorro médico.

A ordem de prisão para o suspeito foi expedida poucas horas após o crime. Com a captura, a PC-CE informou que agora procederá com tratativas junto à polícia civil piauiense para transferir o preso ao Ceará o mais breve possível.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags