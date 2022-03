Digital influencer é morta a tiros em frente a casa de shows no Recife

Uma digital influencer identificada como Bruna do Nascimento Marques Maciel, 21 anos, foi morta a tiros no início da manhã desta segunda-feira, 21, na Rua Raposo Pinto, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife.

O crime aconteceu por volta das 5h; a jovem estava em uma casa de shows e, de acordo com a Polícia Civil, saiu para chamar um carro de aplicativo, quando foi surpreendida pelo assassino. Ela foi atingida na altura do pescoço e morreu no local.

Uma conhecida da vítima, que preferiu não ser identificada, disse à TV Jornal que tudo aconteceu muito rápido e que ela mesma quase foi atingida. "Quem estava perto dela saiu correndo, ninguém ficou. Foi para matar mesmo", contou.

De acordo com a polícia, o suspeito estava aguardando a digital influencer em um espetinho que funciona na frente do estabelecimento. Ele teria esperado por cerca de 1h até ter a oportunidade de cometer o assassinato. Após atirar contra a vítima, ele deixou o local andando.

Câmeras de segurança em estabelecimentos próximos podem ajudar na apuração do caso. Um vídeo obtido pela TV Jornal mostra que o assassino estava sentado em uma mesa em frente ao local do crime. Ao ver a vítima sair da casa de shows, ele vai até ela e efetua os tiros.

O delegado José Luzia revelou que Bruna publicou nas redes sociais, horas antes do assassinato, a localização dela. A informação pode ter ajudado o assassino. No perfil da vítima, é possível ver várias postagens dela se divertindo no bar.

"O algoz tinha conhecimento que ela estava nesse local em virtude de ela ter postado um story numa rede social cerca de 2 horas antes do homicídio. Com certeza havia uma situação anterior que fez com que ele tirasse a vida da vítima, porque trata-se exatamente de uma execução", disse.

O perito Diego Mendonça, do Instituto de Criminalística, disse que a digital influencer pode ter sido morta com um revólver, já que não foram encontrados estojos no local: "A vítima foi encontrada em via pública com três lesões provocadas por disparos de projétil de arma de fogo na região do pescoço".

A motivação do crime não foi revelada, nem a identidade do assassino.

O caso foi registrado pela equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. Segundo a polícia, "as investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação do crime".

Confira a nota da Polícia Civil sobre o caso:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, no dia 21 de março, através da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital, ocorrência de Homicídio – doloso (consumado). A vítima, uma mulher de idade não informada, foi encontrada sem vida, em via pública, em frente a um bar no bairro do Ipsep. Segundo relatos, a vítima teria saído do estabelecimento para tomar um carro de aplicativo, quando um desconhecido se aproximou e realizou os disparos, fugindo em seguida. As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do crime".

