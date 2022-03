Polícia prende investigado por duplo homicídio em Cedro

Um homem foi preso em Cedro, no Centro-Sul do Ceará, nessa terça-feira, 15, por suspeita de duplo homicídio. A detenção foi realizada em via pública, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

O mandado de prisão temporário foi expedido no curso da investigação do crime. A ocorrência foi em fevereiro desse ano, e a motivação teria sido uma dívida de tráfico de drogas.

O suspeito, Emanuel Layon Primo Henrique, tem passagens por tráfico de drogas. As investigações continuam, pela possibilidade de haver mais envolvidos no crime

