Polícia recupera vacas e captura suspeito de roubo em Tauá

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) capturou, nessa segunda-feira, 20, um homem suspeito de participação em um roubo a uma propriedade privada no município de Tauá, na região do sertão dos Inhamuns. O caminhão utilizado no crime foi abordado na saída do município. Na ocasião, foram recuperadas cinco vacas que haviam sido roubadas horas antes.

O motorista do veículo foi identificado como Francisco Angelisson da Silva Barbosa, de 30 anos. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Tauá e autuado por roubo majorado com restrição de liberdade. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso



Após denúncia, o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE iniciou as investigações sobre o roubo, que aconteceu em uma propriedade no Distrito Marrecas, na zona rural do município. Na ação criminosa, suspeitos invadiram o local, renderam os moradores e fugiram levando os animais, um celular e uma motocicleta.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3437-1888, da Delegacia Regional de Tauá. O sigilo e anonimato são garantidos.



