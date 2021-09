Polícias do Ceará realizam 22.212 prisões e apreensões em 2021

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, Sandro Caron, comentou nesta segunda-feira, 20, sobre a quantidade de capturas realizadas pelas forças de segurança em 2021. De acordo com o balanço, entre janeiro e agosto, foram 22.212 prisões e apreensões oriundas de flagrantes e também de cumprimento de mandados. Em média, são realizadas, por mês, 2.776 capturas no Estado.

Ainda, segundo Sandro Caron, a maioria das capturas ocorreram em Fortaleza, com 8.344 pessoas presas ou apreendidas no acumulado dos oito primeiros meses do ano. O segundo território com maior quantidade de capturas foi o Interior Norte, que abrange as cidades como Acaraú, Sobral e Camocim. A região acumula um total de 5.125 prisões e apreensões.

Sobre o assunto Operação para ‘desmontar’ facções prende quatro traficantes em Fortaleza e Pacatuba

Secretário da SSPDS: perfil no TikTok mostra que "polícia está trabalhando"

Só no último mês de agosto de 2021, foram efetuadas 2.588 capturas, com uma média de 84 capturas por dia. Desse número, 2.159 foram de procedimentos em flagrante, e 429 foram por cumprimento de mandados.

“Isso mostra a grande intensificação das ações ostensivas da Polícia Militar e também das ações investigativas realizadas pela Polícia Civil. Todas com apoio da área de inteligência e tendo como prioridade as áreas em Fortaleza, também cidades na Região Metropolitana, como Caucaia. Também cidades no interior como Juazeiro do Norte e Sobral, que são áreas que devem ser priorizadas ”, comentou o titular da SSPDS, por meio da assessoria de imprensa.

De acordo com Sandro Caron, esse número de capturas influenciou nas reduções dos crimes no Estado. “O resultado dessas mais de 22 mil capturas no Estado é a redução nos oito primeiros meses dos Crimes Violentos Letais Intencionais em cidades como Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte e Sobral”, disse.

Em comparação dos primeiros oitos meses de 2021 com o mesmo período em 2020, Fortaleza apresentou retração de 32,6%, indo de 873 para 588. Já em Caucaia, a retração foi de 30,2%, indo de 268 para 187. A redução em Juazeiro do Norte foi de 45,2%, indo de 104 para 57; e Sobral, foi de 80 para 78, com 2,5% de queda.

