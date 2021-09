Homem é morto a tiros na frente das filhas em Caucaia

Um homem foi morto a tiros em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no bairro Padre Júlio, na noite dessa segunda, 20. Rafael Gomes da Silva, 34, tinha passagens pela Polícia por ameaça, crime de trânsito, lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, resistência e uma contravenção penal. O homicídio ocorreu na frente das filhas dele, duas meninas. Até as 15 horas desta terça-feira, 21, ninguém havia sido preso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), e realizam buscas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve no local. Já a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia está à frente das investigações.



