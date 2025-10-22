"Dia da Touca Maluca": bebês prematuros ganham touquinhas coloridas em ação especial na Santa Casa de Sobral

"Dia da Touca Maluca": bebês prematuros ganham touquinhas coloridas em ação especial na Santa Casa de SobralAtividade lúdica promoveu momentos de afeto e fortalecimento de vínculos entre mães e filhos durante o Mês das Crianças.
Um momento de alegria e fortalecimento do vínculo entre mães e filhos durante o período de internação ganhou um toque especial de amor e carinho na ala de bebês prematuros da Unidade de Neonatologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.
A instituição promoveu uma edição especial do “Dia da Touca Maluca”, transformando a rotina hospitalar em um espaço de ternura e leveza.
Em alusão ao Mês das Crianças, os bebês internados receberam touquinhas coloridas, confeccionadas com cuidado e dedicação pela enfermeira Sara Magalhães e pela residente em Neonatologia Milena.
A coordenadora de Enfermagem da Neonatologia, Renides Brasil, destacou a importância da iniciativa.“É importante não só para as crianças, mas também para as mães. É uma ação de humanização, voltada especialmente para aquelas que estão fragilizadas pela internação dos seus bebês”, afirmou.
Humanização e acolhimento materno
A atividade encantou as mães, como Ana Maria Alves, 37 anos, moradora de Barroquinha, a 155 km de Sobral. “O atendimento é muito bom. Precisei fazer uma cesárea de urgência e fui muito bem atendida”, relatou.
Ela é mãe das gêmeas Maria Eloísa e Maria Eloá, nascidas há 27 dias na Santa Casa, que participaram do ensaio fotográfico com as touquinhas.
Outra participante emocionada foi Daniele Sousa, 30 anos, mãe do pequeno Conrado. “É o primeiro Dia das Crianças do meu filho, e ações como essa nos ajudam a renovar o ânimo”, contou.
Daniele destacou ainda o acolhimento recebido na instituição. “O parto foi muito humanizado, com música e relaxamento na bola. O atendimento ao meu bebê também está sendo excelente. A Casa da Mamãe me permite ficar próxima dele, e a Ilha do Peito oferece todo o apoio para ordenhar e fortalecer nossos vínculos. Sou fã do SUS!”, disse.
Após a confecção, os acessórios foram higienizados e utilizados em uma sessão fotográfica, sendo posteriormente doados às famílias dos bebês.