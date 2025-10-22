"Dia da Touca Maluca": bebês prematuros ganham touquinhas coloridas em ação especial na Santa Casa de Sobral

Bebês prematuros ganham "Dia da Touca Maluca" na Santa Casa de Sobral / Crédito: Santa Casa de Misericórdia de Sobral / Divulgação

Um momento de alegria e fortalecimento do vínculo entre mães e filhos durante o período de internação ganhou um toque especial de amor e carinho na ala de bebês prematuros da Unidade de Neonatologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A instituição promoveu uma edição especial do “Dia da Touca Maluca”, transformando a rotina hospitalar em um espaço de ternura e leveza.

Em alusão ao Mês das Crianças, os bebês internados receberam touquinhas coloridas, confeccionadas com cuidado e dedicação pela enfermeira Sara Magalhães e pela residente em Neonatologia Milena. A coordenadora de Enfermagem da Neonatologia, Renides Brasil, destacou a importância da iniciativa."É importante não só para as crianças, mas também para as mães. É uma ação de humanização, voltada especialmente para aquelas que estão fragilizadas pela internação dos seus bebês", afirmou.

Humanização e acolhimento materno A atividade encantou as mães, como Ana Maria Alves, 37 anos, moradora de Barroquinha, a 155 km de Sobral. “O atendimento é muito bom. Precisei fazer uma cesárea de urgência e fui muito bem atendida”, relatou.

As gêmeas Maria Eloísa e Maria Eloá, nascidas há 27 dias na Santa Casa, também participaram do ensaio com as touquinhas. Crédito: Santa Casa de Misericórdia de Sobral / Divulgação Ela é mãe das gêmeas Maria Eloísa e Maria Eloá, nascidas há 27 dias na Santa Casa, que participaram do ensaio fotográfico com as touquinhas. Outra participante emocionada foi Daniele Sousa, 30 anos, mãe do pequeno Conrado. “É o primeiro Dia das Crianças do meu filho, e ações como essa nos ajudam a renovar o ânimo”, contou.