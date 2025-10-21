Municípios do CE recebem alerta de chuvas intensas

Imagem de apoio ilustrativo. No alerta do Inmet aparecem 43 cidades cearenses / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Pelo menos 43 municípios do Ceará estão no alerta de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado nesta terça-feira, 21. O aviso é válido até esta quarta-feira, 22. Outros estados também receberam o alerta. LEIA | Jardim, no Cariri, registrou o maior acumulado de chuvas desde 1972

O aviso de chuvas intensas tem perigo potencial, e teve início às 9 horas desta terça-feira, 21, com durabilidade até às 10 horas do dia seguinte. As chuvas podem variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Conforme o aviso, também há o baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas. Previsão do tempo para o CE Confira abaixo a previsão do tempo para o Ceará, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.