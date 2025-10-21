Municípios do CE recebem alerta de chuvas intensas; saiba maisAviso foi emitido pelo Inmet nesta terça-feira, 21. O município de Jardim, no Cariri, registrou um volume histórico no acumulado de chuvas
Pelo menos 43 municípios do Ceará estão no alerta de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado nesta terça-feira, 21. O aviso é válido até esta quarta-feira, 22. Outros estados também receberam o alerta.
O aviso de chuvas intensas tem perigo potencial, e teve início às 9 horas desta terça-feira, 21, com durabilidade até às 10 horas do dia seguinte.
As chuvas podem variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Conforme o aviso, também há o baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas.
Previsão do tempo para o CE
Confira abaixo a previsão do tempo para o Ceará, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.
No primeiro dia é indicado chuvas no Cariri e Sertão Central e Inhamuns nos turnos da madrugada, manhã e noite, ainda sob influência do sistema frontal. Nas demais macrorregiões, predomina a estabilidade, com céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens.
Já na quinta-feira, 23, há alta possibilidade de chuva isolada na madrugada e início da manhã nas macrorregiões do Cariri e Sertão Central e Inhamuns, devido a efeitos locais — como a presença de serras — e à disponibilidade de umidade. Nos demais períodos do dia, o predomínio será de estabilidade, com céu sem nuvens e elevação das temperaturas.
Segundo a Funceme, a temperatura pode chegar aos 39 °C em várias regiões. A umidade também cai, principalmente no Interior, e o vento fica mais forte nas serras e no litoral.
Orientações do Inmet
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, por haver leve risco de queda e de descargas elétricas. Além disso, é aconselhado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e de placas de propaganda. Há a recomendação também de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Os bombeiros e a Defesa Civil de cada estado podem ser acionados por meio dos números 193 e 199, respectivamente.
Confira os 43 municípios que receberam o alerta
- Abaiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Barbalha
- Barro
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Independência
- Ipaumirim
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Parambu
- Penaforte
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Tarrafas
- Tauá
- Várzea Alegre