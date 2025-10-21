Homem é morto durante confronto entre facções criminosas em Cascavel

Crime aconteceu nessa segunda-feira, 20, na Praia da Caponga. A vítima não foi identificada formalmente. A PC-CE investiga o caso

O POVO apurou que o crime teria acontecido após membros da facção Comando Vermelho (CV) terem ido confrontar integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Um homem foi morto a tiros durante um confronto entre facções criminosas no município de Cascavel , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa segunda-feira, 20. A vítima não foi identificada formalmente.

Durante o ataque, um dos integrantes do CV foi alvejado e morreu no local. O crime teria acontecido na Praia da Caponga. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime. O caso está a cargo da Delegacia de Cascavel, unidade da PC-CE. Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.

